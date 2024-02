Kent-Lazio, è fatta: ecco chi è il nuovo esterno di Sarri, bandiera dei Rangers e pupillo di Gerrard (Di giovedì 1 febbraio 2024) La Lazio batte un colpo in extremis, il primo e ultimo di questa sessione invernale di calciomercato: accordo verbale per l'arrivo di Ryan... Leggi tutta la notizia su calciomercato (Di giovedì 1 febbraio 2024) Labatte un colpo in extremis, il primo e ultimo di questa sessione invernale di calciomercato: accordo verbale per l'arrivo di Ryan...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

LIVE | Lazio, è fatta per Kent! Mina al Cagliari, Ekitike lascia il PSG | OneFootball Ci siamo, oggi è il Deadline Day, l’ultimo giorno per il calciomercato soprattutto per l’Italia e gli altri top campionati d’Europa. Da noi chiude alle 20:00, in Germania alle 18:00, in Francia alle 2 ... Ci siamo, oggi è il Deadline Day, l’ultimo giorno per il calciomercato soprattutto per l’Italia e gli altri top campionati d’Europa. Da noi chiude alle 20:00, in Germania alle 18:00, in Francia alle 2 ...

" Ultimo giorno di mercato, la Lazio è al lavoro per portare nella Capitale Ryan Kent. A proposito dell'esterno classe '96, si è espresso Giancarlo Oddi ai microfoni ...

La Lazio batte un colpo in extremis, il primo e ultimo di questa sessione invernale di calciomercato: accordo verbale per l'arrivo di Ryan Kent, esterno scozzese classe 1996, in arrivo dal Fenerbahce.