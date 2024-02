Kate | ora è tutto chiaro | il motivo per cui non ha voluto vedere i suoi figli

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Nel cuore di una famiglia che vive costantemente sotto l’occhio pubblico, la scelta diMiddleton di non far visitare itre, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis, durante il suo recente ricovero in ospedale per un’operazione chirurgica addominale, rivela un profondo istinto materno di protezione. La Duchessa di Cambridge, consapevole delle preoccupazioni che una visita ospedaliera avrebbe potuto suscitare nei giovani principi, ha optato per mantenere i bambini a distanza, una decisione supportata da fonti vicine alla famiglia reale. Secondo quanto riportato dalla biografa Ingrid Seward a People, la principessaha espresso il desiderio che inon si preoccupassero più del necessario, una scelta che riflette la sua costante ...