Kate Middleton | nessuno sa nulla dopo l’operazione | cosa succede

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 1 febbraio 2024)è tornata all’Adelaide Cottage a Windsor, qualche giorno faaver trascorso 13 notti nella London Clinic in seguito ad un’operazione all’addome. La principessa del Galles ora è a casa insieme alla sua famiglia pronta ad affrontare la lunga degenza di circa tre mesi. Infatti,ha anto tutti i suoi impegni almeno fino aPasqua. Ancora non è stato svelato il motivo per la quale la moglie di William abbia subito quest’operazione, ma secondo fonti vicine alla famiglia reale, presto tutti i nodi verranno al pettine.è stata dimessa due giorni fa e da quando è tornata a casa di lei non si sa piùstando? Leggi anche:, ...