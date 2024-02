Kate Middleton | la sorpresa commovente | cos' ha trovato a casa dopo le dimissioni

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il ritorno aquasi due settimane di ricovero alla London Clinic, è stato pieno di gioia per. Quest'ultima, operata all'addome per un non meglio precisato problema, dovrà stare a riposo per almeno tre mesi. Kensington Palace, infatti, ha fatto sapere che potrà tornare agli impegni pubblici soloPasqua. Adesso,aver lasciato l'ospedale, la principessa del Galles si trova nell'Adelaide Cottage nella tenuta di Windsor. Com'è stato il suo ritorno a? Secondo una fonte vicina ai reali, come riportato da Us Weekly, i suoi tre figli, George, Charlotte e Louis, le avrebbero fatto trovare dei biglietti di auguri di pronta guarigione, accompagnati dagli snack preferiti dalla mamma. Nelle scorse ore, Kensington Palace ha fatto sapere ...

