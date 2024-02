Kate Middleton è stata dimessa dopo l’operazione | ma c’è ancora preoccupazione

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Personaggi Tv, le ultime notizie ci confermano chetorna a casache stava preoccupando la famiglia dei reali britannici e i sudditi. La duchessa di Cambridge eraricoverata alla London Clinic per un’operazione all’addome, ed èda poco. Il giornalista Antonio Caprarica ha però acceso l’attenzione su un aspetto sconcertante della vicenda. Se le intuizioni dovessero essere vere, significa che potrebbero essercidellaper lo stato di salute di. Vediamo che anomalie siano state riscontrate dagli esperti in questa notizia. (Continuala foto…) Leggi anche: Compleanno per il principe George, ...

Re Carlo III ha prolunga to la sua degenza in ospedale dopo aver subito un intervento chirurgico alla prostata la scorsa settimana, mentre Kate ... (velvetmag)

Il 31 gennaio, la mamma di Kate ha compiuto 69 anni e, parlando con la stampa, ha confessato la paura provata per il ricovero della figlia che ha sempre goduto di ottima salute e condotto una vita san ...In un mondo in cui molti vip decidono di condividere pubblicamente le proprie condizioni di salute e gli acciacchi dovuti alle più diverse ...Natasha Archer, 36 anni, è colei che, da oltre 10 anni, aiuta Kate Middleton con i suoi look e la assiste in tutto, affari pubblici e privati. Nei giorni difficili del ricovero ...