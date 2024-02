Karol e Giuseppe scomparsi nel nulla La rivelazione dei genitori a Chi l’ha Visto | “Qualcuno ha paura di parlare”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Durante l’ultima puntata del programma Chi, si è parlato di un caso che continua a tenere in apprensione due famiglie: la scomparsa degli adolescentiCanu eContini, rispettivamente 15 e 17 anni, entrambi di Olbia. Dei giovani non si hanno più notizie da giovedì 25 gennaio, quando iavevano lanciato per la prima volta l’allarme non vedendoli rientrare a casa. L’ultimo avvistamento dei ragazzi è avvenuto in un bar di via Roma, a Olbia. Un inviato di Chiha intervistato idi entrambi i giovani, per cercare di fornire ulteriori dettagli utili eventualmente a ritrovarli. “La polizia sta attuando le ricerche però per ora le segnalazioni non hanno portato a– ha spiegato il ...