Kairos Preziosi | «Il mercato degli orologi di secondo polso è fiorente | una grande opportunità di investimento»

(Di giovedì 1 febbraio 2024) (Adnkronos) - Robert Hofner,aio e orafo, delinea la crescita del settoredi pregio e offre utili consigli a venditori e acquirenti. Nel suo negozio a Cologno al Serio (BG), non solodei marchi più rinomati e gioielli pregiati, ma anche un nuovo servizio di ritiro, permuta e acquisto di oro usato. Bergamo,01/02/2024 Il compartodi lusso di seconda mano, noti anche come di “”, registra un costante sviluppo e testimonia l'apprezzamento di una platea sempre più ampia di estimatori che ne gradiscono alta qualità, design e stile. Un fenomeno che si traduce anche in nuoveper gli appassionati. «Glidi prestigio, assimilabili ai gioielli in oro, costituiscono un bene rifugio sicuro e in continua espansione. Oggi, possedere uno di pregio non solo è considerato uno status symbol, ma rappresenta soprattutto unche matura nel corsoanni. Al momento, si osserva uninteresse per i modelli classici “senza tempo” e, analogamente, anche l'oro e le pietre preziose si confermano unaffidabile. Ecco perché sempre più persone approfittano delle possibilità offerte daldel second hand, a prezzi più contenuti, che dà comunque delle soddisfazioni in termini finanziari», spiega Robert Hofner,aio e orafo, titolare di, a Cologno al Serio, in provincia di Bergamo, dove realizza gioielli esclusivi su misura e propone un'ampia selezione didi. «Il settore è senza dubbio dinamico, ma è fondamentale che i proprietari diche intendono vendere il proprio segnatempo e gli acquirenti evitino potenziali equivoci. Per questo suggerisco sempre di affidarsi a un esperto competente, che offra un servizio completo di perizia: la garanzia di un professionista qualificato fa la differenza tra chiudere un buon affare e rischiare invece la delusione. Noi di, ad esempio, offriamo consulenze personalizzate per valutare e stimare ciascun oggetto, esaminando attentamente il pezzo per stabilirne provenienza, autenticità e valore intrinseco, e quindi andando oltre una semplice valutazione monetaria. Una volta certificati come provenienti da fonti affidabili, questi segnatempo possono essere riportati sul, dando al cliente la possibilità di possedere un pezzo di prestigio a costi accessibili. Inoltre, gestiamo l'intero ciclograzie al nostro laboratorioaio dedicato alla manutenzione, revisione, riparazione e restauro di pezzi antichi o usurati». L'impegno dinel settore deisi estende anche ai gioielli di pregio, tanto che l'azienda ha ampliato la sua gamma di servizi: «Da sempre ritiriamousati, anche in conto vendita, ma recentemente abbiamo esteso questa opzione anche all'oro e alle pietre preziose. A differenza dei negozi che acquistano gioielli basandosi quasi esclusivamente sul peso dell'oro e svalutando purtroppo le pietre, nel nostro approccio stimiamo attentamente anche le gemmele quotazioni di. Questo è particolarmente vantaggioso per il cliente, che può così realizzare anche dalla vendita delle pietre e non solo da quella del materiale». L'accurata valutazione del monile, accompagnata da una consulenza ad hoc è una procedura utile soprattutto nel caso in cui il cliente non sia consapevole del valore intrinseco del proprio gioiello. «È vero – sostiene Hofner – succede anche che il cliente inesperto che magari possiede o ha ereditato un gioiello di un marchio di pregio non sia conscio del suo valore. In questo caso, la perizia non solo è necessaria ma è eticamente giusta: sarebbe scorretto considerare il gioiello come semplice oro, poiché la presenza di un brand importante influisce significativamente sulla sua valutazione complessiva e quindi sul prezzo di vendita. Poi, se il cliente desidera procedere immediatamente, finalizziamo l'acquisto del suo gioiello; se, al contrario, vuole ricavare qualcosa in più, può lasciarlo a noi, in conto vendita». I gioielli, infine, possono essere ricondizionati nel laboratorio orafo interno: «Grazie a perizia e all'utilizzo di strumentazioni d'avanguardia – conclude Hofner - siamo in grado di sottoporre ia un processo di ricondizionamento eseguitogli standard della casa madre, con tanto di certificazione che ne attesta l'originalità. Questo approccio mira a garantire una transazione corretta e trasparente per l'acquirente, che può essere sicuro di acquistare un articolo autentico». Contatti: https://www..it/