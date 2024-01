Juventus | possesso palla e partitella | secondo allenamento prima dell’Inter

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Laieri è tornata ad allenarsi alla Continassa nella settimana che porta allo scontro diretto contro l’Inter. Di seguito il comunicato sul report dell’odierno.– “giorno di lavoro per lain questa settimana che porta alla sfida di domenica sera a San Siro contro l’Inter, match valido per la 23^ giornata di Serie A. In preparazione per il Derby d’Italia i ragazzi di mister Allegri si sono concentrati soprattuttosule sul lavoro di ripartenza e di azioni veloci che hanno coinvolto l’intero gruppo. Poi a chiusura della sessione d’, lalavorando sempre sotto pressione. Domani la squadra è attesa in campo di ...

Luis Oliveira, ex attaccante belga di Cagliari e Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: " Il Napoli ha tutte le carte in regola per conquistare il quarto posto, anche se non sarà ...Ecco il report pubblicato dai bianconeri su juventus.com: "Secondo giorno di lavoro per la ...Italia i ragazzi di mister Allegri si sono concentrati soprattutto prima sul possesso palla e sul lavoro ...Tifosi interisti delusi: l’accusa è gravissima, scoppiato un vero e proprio terremoto. Nei guai l’eroe del Triplete. C’è molta attesa tra i tifosi per il derby d’Italia tra Inter e Juventus, anche per ...