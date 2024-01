Juventus | i retroscena dell'affare Alcaraz | quando è nata l'idea | la trattativa | la fuga dal Southampton

Secondo Il Messaggero Veneto, nelle ultime ore, c'è stato nuovo tentativo della Juventus per Lazar Samardzic , obiettivo da lungo... (calciomercato)

Juventus - quando torna (stabilmente) Chiesa? Quinto k.o. stagionale - il retroscena viene da Twitch

Ancora una volta ai box Federico Chiesa, per la quinta volta in stagione il classe 1997 si deve fermare. In casa Juve c'è un po'... (calciomercato)