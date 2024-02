Juventus | Bremer | “L’Inter mi voleva? Ora sono dalla parte giusta”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 febbraio 2024) “Se penso mai che avrei potuto giocare al? No,”. Con queste parole Gleisonaccende il big match di domenica che vedrà la suasfidare la capolista Inter a San Siro. “L’anno scorso abbiamo giocato ogni tre giorni, c’era la Champions, era difficile anche per me che venivo dal Torino. Giocare ogni tre giorni, se non stai bene fisicamente, è complicato. Sto facendo bene e ho molta più confidenza in me stesso. Quest’anno è arrivato il direttore Giuntoli e ha portato molta serenità”, ha aggiunto in un’intervista esclusiva disponibile su Dazn da oggi nella nuova puntata di ‘My Skills’. L’ex centrale granata – ora punto fermo della difesa juventina – racconta il suo inserimento in bianconero: “Giorgio Chiellini mi ha suggerito di ...