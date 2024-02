Juventus | Bonucci rinuncia al ricorso | “Intatto il rapporto vincente costruito negli anni”

(Di giovedì 1 febbraio 2024) “Il sig. Leonardohato alarbitrale promosso verso laFC, che ha accettato la, con definitivo superamento del contenzioso, che avviene senza alcuna conseguenza di carattere patrimoniale.e Leonardocondividono con piena soddisfazione la chiusura di questa vicenda lasciandoil percorso ed il”. Lo ha scritto la società bianconera in una nota ufficiale apparsa sul proprio sito. Il difensore azzurro al momento milita al Fenerbahce, dopo un’avventura deludente in Germania all’Union Berlin. A dicembre era emerso un interesse della Roma, ma alla fine l’affare non si è ...

“ Real Madrid? Non ci sono parole per descriverlo. Forse il club più grande del mondo. C’è stato un momento in cui sono stato vicino a diventare un ... (sportface)

Fra Leonardo Bonucci e la Juventus è ben noto come sia andata a finire. Il difensore avrebbe voluto chiudere l’ultimo anno di carriera in ... (calcioweb.eu)

Juventus, il punto sul calciomercato bianconero in vista dell'estate da Felipe Anderson all'interessamento per Calafiori ...Se le rivali per eccellenza dell’Inter sono la Juventus e i cugini del Milan ...ma trova la risposta di Bonucci sulla linea di porta. La sfera si alza a campanile, ancora il numero 9 del Porto salta ...Chissà se Moise Kean si immaginava di essere davvero centrale in quella foto pubblicata via social nell`estate bianconera. Alla Continassa lui aveva cominciato.