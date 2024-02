Juve Stabia | le scelte di Pagliuca per il Cerignola | i convocati

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl tecnico Guidoha reso nota la lista dei 26 calciatoriper il match–Audace, valevole per la 24^ giornata del campionato Serie C Now, in programma domani, venerdì 2 febbraio 2024, con inizio alle ore 20:45 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di. Portieri: Esposito, Signorini, Thiam Difensori: Andreoni, Bachini, Baldi, Bellich, D’Amore, Folino, La Rosa, Mignanelli, Picardi Centrocampisti: Buglio, Erradi, Gerbo, Guarracino, Leone, Marranzino, Meli, Mosti, Pierobon, Romeo Attaccanti: Adorante, Candellone, Piovanello, Piscopo L'articolo proviene da Anteprima24.it.

La S.S. Juve Stabia comunica la cessione, a titolo temporaneo, con l'assenso della Ternana Calcio, dell'attaccante Pietro Rovaglia, classe '01, alla Casertana FC.