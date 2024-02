“Just the woman I am” al via domenica 3 marzo

They maintain their leads after an intense day during which Lanzarote proved why it is a top choice for Olympic sailing. Marina Rubicón (Lanzarote), January 31, 2024 “We had perfect conditions, betwee ...Un altro anno, un altro appuntamento con Just the woman I am, la manifestazione che dal 2014 anima le strade di Torino con una marcia solidale di 5 km a favore della ricerca universitaria sul cancro e ...(Towcester) RSD Travel Ltd. belongs to one of the largest cultural tour organisers in Europe, the RSD Group, which has just been crowned "as a TOP tour operator for its above-average tourism and ...TORINO – E’ stata presentata oggi alla Cavallerizza Reale, Aula Magna dell’Università degli Studi di Torino, l’undicesima edizione di Just the woman I am che si svolgerà domenica 3 marzo 2024.Grande attesa per il ritorno di "Just the woman i am", l'evento organizzato dall'Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino, che dal 2014 sostiene la ricerca universitaria sul cancro.