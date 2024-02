Juniores Elite e Juniores regionale Zenith ok al Chiavacci Anche il Poggio sbanca

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Torna alla vittoria laPrato nel campionato. La truppa bluamaranto si impone di misura 1-0 alnel match contro la Lastrigiana. Una partita che valeva doppio in ottica Coppa Toscana e vittoria del girone, visto che si affrontavano due formazioni in lotta per il vertice. Alla fine i pratesi la spuntano grazie al gol D’Agati che porta laPrato in seconda piazza a pari merito col Pontassieve, e a due lunghezze di ritardo dalla capolista Fratres Perignano (vittoriosa a sua volte 2-0 in casa contro il Montelupo). La Lastrigiana invece con questo ko scende in quarta posizione assieme all’Affrico a tre punti dallaPrato. Niente da fare per l’appuntamento con i tre punti invece per il Maliseti Seano che impatta 2-2 sul terreno di ...