Julius Baer perde 630 milioni su Signa | si dimette il ceo

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il gruppo svizzero del private banking e del wealth managementha svalutato interamente la sua esposizione verso il gruppo immobiliare austriaco, finito in bancarotta. L'azzeramento di 586di franchi svizzeri di prestiti, pari a circa 630di euro, ha contribuito al crollo dell'utile 2023, sceso del 52% a 454di franchi, ha spintoad annunciare la sua uscita dal mercato del private debt ed è costato la testa all'amministratore delegato Philipp Rickenbacher, dimessosi "di comune accordo con il cda", si legge in una nota. A sostituirlo, con un incarico ad interim, sarà attuale deputy ceo e coo, Nic Dreckmann. "A nome dell'intero Cda, mi rammarico profondamente del fatto che l'intera svalutazione della ...

l'istituto si presenta anche come Julius Baer – è quotato alla borsa svizzera dal 2005. Oggi si concentra sul private banking. È presente in 12 località elvetiche, fra cui Lugano e St. Moritz (GR), e ...Le dimissioni del CEO di Julius Bär sono ora ufficiali: la banca privata ha annunciato la partenza di Philipp Rickenbacher questa mattina, in concomitanza con la pubblicazione dei dati aziendali per i ...Philipp Rickenbacher, le cui dimissioni erano state riportate ieri sera da diversi media, lascia la carica con effetto immediato.