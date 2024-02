John Travolta ospite a Sanremo 2024 | Amadeus piazza un altro colpo

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il celebre attore americanosaràal Festival diunsaràal Festival di. La star di Hollywood sarà sul palco dell’Ariston, concapace dire una effetto per la kermesse in partenza il prossimo martedì. A riportare la grande indiscrezione è il portale Davidemaggio.it. “ha scelto un nuovointernazionale pescando nuovamente dalla vecchia Hollywood che fu. E DavideMaggio.it è in grado di anticiparvelo. Al Festival di ...

John Travolta nella sua ultima ospitata a Che Tempo Che Fa in Rai (Us) Non solo Russel Crowe. Amadeus ha scelto un nuovo ospite internazionale ... (davidemaggio)

Amadeus non ha ancora finito di sorprendere il proprio pubblico. Per la sua quinta e ultima edizione consecutiva ecco un colpo di coda che ha del ... (dilei)

John Joseph Travolta è un attore, cantante e ballerino statunitense nato il 18 febbraio 1954 a Englewood, nel New Jersey. È alto 1,80 m