John Travolta a Sanremo 2024 | quando all’Ariston

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di giovedì 1 febbraio 2024), tra gli ospiti attesi al Teatro Ariston dinel corso della settimana festivaliera. Non solo Russel Crowe: Amadeus punta in alto e arruoladopo il no di Sinner. Lo annuncia Davide Maggio in anteprima giovedì 1 febbraio. L’annuncio: “Non solo Russel Crowe. Amadeus ha scelto un nuovo ospite internazionale pescando nuovamente dalla vecchia Hollywood che fu. E DavideMaggio.it è in grado di anticiparvelo. Al Festival dici sarà. L’attore, volto di pellicole cult come Grease e La Febbre del Sabato Sera, è pronto a calcare il palco dell’Ariston”. L’attore, noto in modo particolare per aver interpretato Grease e La febbre ...