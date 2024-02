John Galliano e la sfilata più amata Ma | adesso | non meriterebbe una griffe tutta sua?

(Di giovedì 1 febbraio 2024) LaArtisanal di Maison Margiela ha incantato Parigi e continua, a una settimana di distanza, a riempire i feed social di chi ama davvero la moda. E caso vuole che sia lapiù «alla» da tanti anni in qua

Chi a gran voce chiedeva un ritorno alla creatività, ha ricevuto finalmente risposta. John Galliano è tornato e nonostante il suo volto non faccia ... (panorama)

Pat McGrath ha collaborato con Maison Margiela per creare i look delle bambole di porcellana che le modelle hanno indossato alla sfilata.Maison Margiela, Schiaparelli, Balmain: tre show da ricordare che abbiamo vbisto a questa ultima settimana dell’Alta Moda a Parigi ...Pat McGrath svela l'how-to del trucco realizzato alla sfilata Haute Couture di John Galliano per Maison Margiela. Leggi il nostro articolo!