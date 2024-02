Jannik Sinner meriterebbe una coppa anche per questo look custom Gucci

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Dopo la vittoria dellaDavis e negli Australian Open,ha finalmente iniziato il suo tour da vincitore assoluto. Ma come ci hanno insegnato le migliori celebrities che calpestano i tappeti rossi di mezzo mondo, un tour non sarebbe tale senza deiadatti al caso. Certo,non ama avere troppa attenzione addosso eper, durante le sue apparizioni pubbliche fuori dal campo da gioco, preferisce sempre deisemplici e poco vistosi. Un elemento ricorrente sembra essere il cardigan, indossato dal tennista italiano in due occasioni ravvicinate: l'abbiamo visto durante le foto di rito dopo il trionfo a Melbourne in una versione blu, rossa e bianca e durante una visita al Colosseo, sempre in compagnia della ...