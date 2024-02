Jannik Sinner mente | speriamo in Mattarella | lo sfregio comunista al campione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Poteva sfuggire al partito della patrimoniale la polemica sue le tasse pagate a Montecarlo? Certo che non poteva, e dopo Maurizio Acerbo, leader di Rifondazione, e il vicedirettore ad personam del Corriere della Sera Aldo Cazzullo, anche l'Unità tuona contro il 22enne di San Candido. Da qualche giorno ronza nell'aria la domanda-accusa: perché il trionfatore dell'Australian Open non paga le tasse in Italia? Polemica un po' pretestuosa e vagapopulista, visto cheè uno sportivo che gira il mondo, ha regolare residenza a Montecarlo per motivi di opportunità sportiva, non ha mai usufruito di sussidi dallo Stato italiano (a differenza di qualche mega-società che spostato la sua sede fiscale all'estero) e soprattutto fino a prova contraria non ha mai evaso un euro. ...