Italiano | «Inter corazzata | messa in difficoltà! Fatta grande partita»

(Di giovedì 1 febbraio 2024)è ritornato sullapersa contro l’domenica sera per 0-1. Il tecnico della Fiorentina proverà a ripartire da lì. RIPARTIRE ? Vincenzoprima di Lecce-Fiorentina è ritornato sulla gara persa contro l’: «Dobbiamo cercare di fare unaper cercare di muovere questaperché è da tre partite che siamo fermi. Conta fare la prestazione, ma anche ottenere il massimo. Contro l’ottima gara sotto tutti i punti di vista a livello fisico e tecnico, proponendo con continuità situazioni di pericolo. Abbiamo anche l’opportunità di fare gol col rigore, ma non ci siamo riusciti.in difficoltà unasquadra, una, dobbiamo ...

Con una vittoria domenica prossima contro la Juventus, l’Inter può di fatto chiudere o quasi i giochi in chiave scudetto. A +1 con una partita in ... (sportface)

Odgaard arriva al Bologna in prestito con diritto di riscatto dall'AZ. L'attaccante danese ha già giocato in Italia con l'Inter e il Sassuolo. Con i nerazzurri solo nelle giovanili (nella stagione ...Nella settimana di Inter-Juve la preparazione alla sfida è quasi un rito. Tra polemiche, interviste e dichiarazioni a parlare sono in molti. Il vicepresidente nerazzurro, Javier Zanetti, ha parlato ...Stando a quanto afferma Sky Sport, la Juventus si presenterà al match contro l'Inter con la formazione migliore. Infatti, in difesa ci saranno Gatti, Bremer e Danilo. Mentre a ...