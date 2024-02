Italia al centro delle rotelle | a settembre i World Skate Games

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 1 febbraio 2024) ROMA (ITALPRESS) – Oltre 12 mila fra atleti, tecnici e delegazioni provenienti da 100 Paesi del mondo, decine di migliaia di fan, per una manifestazione giovane, urban e sostenibile pronta a coinvolgere le giovani generazioni, sull'onda di quanto visto già ai Giochi di Tokyo, dove loboarding è stato lo sport in assoluto più seguito sui social media. Dopo Nanchino, Barcellona e Buenos Aires, isono pronti ad approdare per la prima volta in. Appuntamento dal 6 al 22, con eventi in quattro regioni: Lazio con Ostia e Roma al Colle Oppio e al Pincio; Emilia Romagna col pattinaggio artistico a Rimini; Abruzzo fra Roccaraso, Montesilvano, Pescara, Sulmona, Francavilla, Chieti e Tortoreto; e Piemonte, col rink hockey che farà tappa a Novara.Il linguaggio ...