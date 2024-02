Istat | a gennaio inflazione accelera | +0 | 3% mese | +0 | 8% anno Nel paniere entrano calcetto e padel

l’annuncio è arriva to proprio in queste ore. Fanno festa i tifosi del Milan , il premio guadagnato nel mese di gennaio fa esultare anche Pioli. La ... (rompipallone)

L'Istat ha comunicato che nel mese di gennaio 2024 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (al lordo dei tabacchi) ha registrato un aumento dello 0,3% su base mensile e un ...A gennaio, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,3% su base mensile e dello 0,8% su base annua, in accelerazione rispetto al +0,6% ...L'Istat ha aggiornato il paniere del 2024 per il calcolo dell’inflazione con gli indici Nic (per l'intera collettività nazionale) e Foi (per le famiglie di operai e impiegati), tenendo conto sia delle ...