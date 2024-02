Istanbul | uomo armato prende in ostaggio i dipendenti di una fabbrica americana La polizia | «È un’azione pro Gaza»

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Unsta tenendo inalcunidi unadel gruppo americano Procter & Gamble (P&G) nella periferia di, in Turchia. Stando a quanto riferito dalladella capitale turca, l’avrebbe giustificato il suo atto denunciando le operazioni militari israeliane nella Striscia di. Gli ostaggi nelle mani dell’sarebbero sette, tuttidella sede turca della P&G. Le strade vicine allasono state bloccate dalla. «Siamo preoccupati per la sicurezza della vita dei lavoratori. La direzione della, che non può nemmeno garantire la sicurezza dei lavoratori, ...

Pubblicato il 1 Febbraio, 2024

