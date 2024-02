Istanbul | due uomini armati  e pro Gaza prendono  in ostaggio sette lavoratori  di una fabbrica americana

8.40 Sono un tagiko e un ceceno con passaporto russo i due presunti sicari che in una Chiesa cattolica a Istanbul hanno ucciso con un colpo di ... (servizitelevideo.rai)

La polizia turca ha arrestato due individui, uno tagiko e l'altro ceceno, entrambi in possesso di passaporti russi, sospettati di essere gli autori ... (panorama)

