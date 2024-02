Israele sta combattendo contro Hamas e contro la sua stessa leadership

(Di giovedì 1 febbraio 2024)combatte la guerraa Gaza con un’enorme zavorra: la sua. Un Paese che combatte un conflitto con un nemico feroce, che manda a morire i suoi figli migliori, ha bisogno infatti di potersi identificare in un centro di comando politico di grande vigore e moralità, che sappia unificare le sue energie, che renda tollerabili i suoi lutti. Così è stato per tutte le guerre di, quando lacorrispondeva a personaggi omerici dalla statura morale e politica di David Ben Gurion, Moshe Dayan, Yitzhak Rabin, Golda Meir e lo stesso Ariel Sharon. Oggi, purtroppo, non è così, a tutto vantaggio di unache sta dimostrando nelle centinaia di chilometri di Gaza una resilienza superiore alle previsioni. Il problema di ...

Gli appelli delle varie agenzie dell'Onu si moltiplicano dopo la sospensione, da parte di molti Paesi, dei fondi per l'Unrwa ...In Israele significa sapere di finire in carcere ...È uno dei rapiti da Hamas. Non c’è stato un giorno, da quando le sirene lo hanno svegliato quella mattina, che non si sia domandato cosa sia la ...Infatti dell'Arabia Saudita sappiamo già che aspetta la fine del conflitto per normalizzare i rapporti con Israele, come prima previsto. E Blinken non dice quali sarebbero i confini del nuovo Stato.