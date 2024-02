Israele denunciata all' Aja? Ecco chi è la fonte | ora tutto torna

(Di giovedì 1 febbraio 2024) «Apartheid». È una delle due principali accuse che sono state presentate controal tribunale dell', e che quest'ultimo ha accolto, insieme a quella di «genocidio». E non è certo una coincidenza che sia stato proprio il Sudafrica a farsene latore, Paese che ha conosciuto sulla sua pelle la vera segregazione razziale. Il problema è che tali accuse sono state costruite sulla base di dichiarazioni o presunte prove raccolte da agenzie e Ong, finanziate dall'Occidente, coinvolte a vario titolo nel conflitto israelo-palestinese. Nei giorni scorsi si è scoperto che almeno 12 dipendenti dell'Unrwa, di cui 7 insegnanti, hanno partecipato direttamente all'attacco del 7 ottobre, mentre il 10% di tutti i dipendenti dell'agenzia dell'Onu (1200 persone) hanno rapporti con i terroristi di Hamas. Ebbene 13 note a piè di pagina della petizione del Sudafrica ...

