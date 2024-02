Iran vs Giappone – probabili formazioni

(Di giovedì 1 febbraio 2024) In una rivincita delle semifinali della Coppa d’Asia 2019,si affronteranno sabato 3 gennaio all’Education City Stadium per gli ottavi di finale. Negli ottavi di finale, il Team Melli è sopravvissuto a un’impresa difficile, pareggiando 1-1 con la Siria ma avanzando ai rigori, mentre isi hanno sconfitto il Bahrein per 3-1. Il calcio di inizio divsè previsto alle 12:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreNonostante si trovasse di fronte a una squadra classificata 70 posizioni sotto di loro, secondo la FIFA, l’ha avuto difficoltà a piegare una squadra siriana impegnata a giocare sulla difensiva e a tenere duro. Una tattica che ha quasi ...

Il quadro completo dei quarti di finale della Coppa d'Asia, dopo le ultime partite degli ottavi: Taremi croce e delizia dell'Iran, passa anche il Giappone.Il Giappone è pronto a giocarsi ancora una volta il successo in Coppa d'Asia. I nipponici hanno sconfitto per 3-1 il Bahrein centrando il pass ...In attesa di unirsi all`Inter - con cui è d`accordo per la prossima stagione - Mehdi Taremi è uno dei protagonisti più scintillanti della Coppa d`Asia che sta.