Irama torna a Sanremo con ‘Tu no’ | «Credo nella metamorfosi e nella sincerità artistica»

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Tra gli artisti che in questo 2024no al Festival dic’è ancheche all’Ariston ha sempre portato brani capaci di distinguersi per intensità emotiva e scrittura personale. Dopo la primissima partecipazione tra i Giovani, Filippo Maria Fanti ha calcato il palco dell’Ariston nel 2019 con La ragazza con il cuore di latta, nel 2021 con La genesi del tuo colore e ancora nel 2022 con Ovunque Sarai. Questa volta tocca a Tu no (Warner Music Italy), ballad in cui pianoforte, orchestra e voce si supportano a vicenda per raccontare un bisogno che si fa grido. Al centro un’assenza che lacera e che, verso dopo verso, rivela la necessità di un presenza a cuiaffida il suono del silenzio squarciato dalla voce. Un’impresa che l’artista tenta di compiere siastruttura ...

Irama torna in gara al Festival di Sanremo 2024 dopo un disco e un tour nei palazzetti con Rkomi dopo l’uscita del joint album No Stress insieme a ... ()

IRAMA il 15 maggio torna ad esibirsi live all’Arena di Verona. Uno show unico in cui l’artista si esibirà per la prima volta dopo Sanremo ...Irama ha annunciato il primo concerto tutto suo all' Arena di Verona: la data unica è in programma il 15 maggio e i biglietti saranno disponibili dalle 15 di domani (venerdì 2 febbraio). In scaletta, ...Prossimo a salire sul palco del Festival di Sanremo, Irama annuncia un concerto speciale in Arena di Verona: tutti i dettagli.