Irama annuncia il concerto evento all’Arena di Verona | i biglietti

(Di giovedì 1 febbraio 2024) In attesa del suo ritorno in gara al Festival di Sanremo, Unspeciale in una data senza repliche:il prossimo 15 maggio torna ad esibirsi live in uno dei contesti più suggestivi per la musica italiana, l’Arena di. Uno show unico, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, in cui l’artista, nella grandezza dell’anfiteatro, si esibirà per la prima volta dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con Tu no. Isaranno in vendita online su vivoconcerti.com da venerdì 2 febbraio alle ore 15:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da giovedì 7 febbraio alle ore 15:00. Con 47 dischi di platino, 4 dischi d’oro con quasi due miliardi di streaming e oltre 900 milioni views per i suoi video,partecipa al Festival di Sanremo 2024 con Tu no, raccontando il senso di mancanza ...