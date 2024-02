Inzaghi | i numeri contro la Juventus tra Inter e Lazio | bilancio da migliorare

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Simoneaffronterà domenica laper la ventiquattresima volta in tutte le competizioni da quando è allenatore. Un– quello tra– dai bianconeri. ENNESIMO IN– Sono ben 23 le volte che Simoneda allenatore ha affrontato la. Con la 24esima che arriverà domenica a San Siro. In totale il tecnico piacentino ha raccolto 8 vittorie, 4 pareggi e 11 sconfitte. Unsicuramente da, anche se imigliori li ha raccolti proprio sulla panchina dell’. Nel dettaglio sono 4 le vittorie, 3 i pareggi e 2 le sconfitte in tutte le competizioni. ...

