Inzaghi | ADDIO Inter Pronto il sostituto la prossima stagione?

Arriva una clamorosa ipotesi per il futuro della panchina dell’Inter nel caso Inzaghi non vinca lo scudetto. Il sostituto è un ex Milan Nel caso in cui Simone Inzaghi non dovesse vincere lo scudetto ...Addio choc dopo lo Scudetto, il tecnico bianconero pronto a stupire tutti in caso di vittoria del tricolore: ecco l’incredibile scenario. È solo giovedì e mancano ancora tre giorni all’attesa supersf ...Arriva una clamorosa ipotesi per il futuro della panchina dell’Inter nel caso Inzaghi non vinca lo scudetto. Il sostituto è un ex Milan Nel caso in cui Simone Inzaghi non dovesse vincere lo scudetto q ...