Inter | Sensi in partenza per l'Inghilterra | in definizione la trattativa col Leicester

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Adesso ci siamo, latraper Stefanoè in via di. Una questione bloccata da giorni che...

L’ Inter in questi minuti sta chiudendo l’affare con il Leicester per la cessione di Stefano Sensi . Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ... (inter-news)

Adesso ci siamo, la trattativa tra Inter e Leicester per Stefano Sensi è in via di definizione . Una questione bloccata da giorni che... (calciomercato)

Stefano Sensi sta per diventare un giocatore del Leicester . Sarà l'ultima operazione importante del mercato invernale dell'Inter e sarà in uscita, ... (sport.quotidiano)

Sensi sta per volare verso l’Inghilterra per raggiungere la sua nuova squadra, il Leicester . Il centrocampista saluta dopo quattro anni. addio ? ... (inter-news)

A Leicester, Sensi troverà il connazionale Enzo Maresca, che alla seconda esperienza da allenatore sta comandando la seconda serie inglese: le Foxes sono prime in classifica, e tentano il ritorno in P ...L' Inter sta chiudendo in questi minuti con il Leicester l'operazione Sensi. Raggiunta l'intesa finale, il centrocampista italiano volerà verso l'Inghilterra.Stefano Sensi sta per diventare un giocatore del Leicester. Sarà l'ultima operazione importante del mercato invernale dell'Inter e sarà in uscita, perché l'unica entrata importante è stata quella di T ...