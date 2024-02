Inter Miami | che figuraccia | prende 6 gol dall'Al Nassr di Ronaldo

(Di giovedì 1 febbraio 2024)dell'alla Riyadh Season Cup, una serie di test amichevoli in corso in questi giorni a Riyadh, in Arabia Saudita....

Di nuovo di fronte. Cristiano Ronaldo contro Messi , per la 36esima volta in carriera, considerando Liga, Champions League, Coppa del Re, Supercoppa... (calciomercato)

Cristiano Ronaldo non è sceso in campo nel match della ‘Riyadh Season Cup’ tra Al Nassr e Inter Miami . Come già annunciato ieri dal tecnico Luis ... (sportface)

Stati d'animo differenti per Messi e Ronaldo nell'amichevole tra Al Nassr e Inter Miami, in cui non hanno giocato ...Clamoroso terzo gol per l'Al Nassr contro l'Inter Miami. Al 12' Laporte calcia da oltre il centrocampo vedendo Callender fuori dai pali e con una parabola incredibile firma il 3-0. Il centrale ...