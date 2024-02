Inter-Juventus | riecco Rabiot ma per Allegri il dubbio è un altro ? CdS

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Si avvicina. Adrienoggi tornerà ad allenarsi col gruppi bianconero, dopo giorni di personalizzato. Maha unin attacco. IL? Meno tre a. Cresce l’attesa per lo scontro diretto di San Siro, fischio d’inizio alle ore 20.45 domenica sera. Maxritrova Adrien. Il centrocampista francese, dopo aver saltato le ultime due uscite contro Lecce ed Empoli, ritornerà in campo contro la Beneamata. Oggi comincerà nuovamente a lavorare con tutto il gruppo. Ma il tecnico bianconero dovrà sciogliere le riserve sul partner da affiancare a Dusan Vlahovic. In due si giocano una maglia: Federico Chiesa e Kenan Yildiz. Al momento, è il giovane turco ad essere ...

Su Gazzetta: la juve del futuro vuole ancora Max. Allegri e la dirigenza già pianificano la prossima stagione.Allegri di sicuro sarà contento: vista la sua passione ...Su Il Giornale: Tra Djoko-Inter e la Sinner-Juventus la Signora si prende Carlos Alcaraz. Dopo il paragone di Allegri sul duello per lo scudetto, a sorpresa alla corte bianconera arriva ...Tutto resta in stand by: dalla riapertura della trattativa sulla riorganizzazione del Corpo al piano di gestione del traffico all’esterno di San Siro per la gara-scudetto tra Inter e Juventus. Tanto ...