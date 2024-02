Inter-Juventus | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

Una partita in cui in palio ci sarà molto di più dei tre punti. Sì, perché Inter e Juventus, ad oggi separate da una sola lunghezza in classifica, ... (europa.today)

Il TG di Inter-News .it torna anche in questa stagione, in formato Flash ! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal ... (inter-news)

Chiuso il mercato invernale, la Serie A torna in campo per la 23esima giornata di campionato, la quarta nel girone di ritorno. Si parte venerdì sera con l'anticipo.Quello degl`infortuni è un alibi che non regge per spiegare l`abisso che c`è in classifica fra il Milan e l`Inter o la Juventus. Un alibi o una bufala, che piace.Saranno tutti titolari domenica a San Siro con i bianconeri. Acerbi, in campo solo nell’ultima mezzora con i viola, sarà la quarta novità in formazione ...