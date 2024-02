Inter-Juventus | la difesa è la chiave Inzaghi riparte da qui

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Si accendono i riflettori su San Siro: domenica sera andrà in scena il derby d’Italia tra. Simonee Massimiliano Allegri punteranno su una cosa: la. ATTENZIONE – Con una Supercoppa Italiana in più in bacheca e una partita da recuperare, Simonee la suasi presentano a San Siro contro unache vuole subito provare a tornare in testa almeno momentaneamente. Con la vittoria dei nerazzurri in Arabia Saudita, il morale ad Appiano Gentile è sicuramente schizzato alle stelle. Da qui la voglia di continuare a far bene e metterci il tutto per tutto così da strappare già questa domenica un grosso pass per la volata scudetto. Anche perché, ad oggi, sono solo due le squadre che possono giocarsi il tricolore. Con ...