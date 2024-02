Inter-Juventus | Inzaghi pensa ad una specifica rifinitura Idea – SM

(Di giovedì 1 febbraio 2024), appuntamento alle ore 20.45 per domenica. Ci si gioca tanto per il futuro del campionato, Simonead una particolareper Sport Mediaset. ALLENAMENTI – In vista dila squadra nerazzurra si è allenata già questa mattina e continuerà nei prossimi giorni la preparazione al grande incontro. Una fetta di Scudetto sarà in gioco a San Siro, lì dove Simonestando di svolgere ladi sabato. Sì, perché l’allenatore dell’vuole che i giocatori si adattino al prato e soprattutto che sentano fin dal giorno prima il clima di una partita che può decidere molto per il futuro.-News - Ultime notizie e calciomercato ...

Simone Inzaghi vince il premio di Philadelphia Coach Of The Month di gennaio in Serie A. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di ... (sportface)

Una partita in cui in palio ci sarà molto di più dei tre punti. Sì, perché Inter e Juventus, ad oggi separate da una sola lunghezza in classifica, ... ()

A Leicester, Sensi troverà il connazionale Enzo Maresca, che alla seconda esperienza da allenatore sta comandando la seconda serie inglese: le Foxes sono prime in classifica, e tentano il ritorno in P ...La partita Inter – Juventus di Domenica 4 febbraio 2024 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 23ma giornata di Serie A ...Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, avrebbe chiaro il quadro tattico da mettere in pratica nel match di campionato di domenica contro la Juventus a San Siro: come riportato da "La ...