Inter | Inzaghi ne cambia quattro per la Juve | le ultime di formazione

Simone Inzaghi ha già in testa la formazione dell'anti Juventus e nella strategia del turnover ha fatto riposare diversi giocatori contro la Fiorentina. Tralasciando i due assenti squalificati, Calhanoglu e Barella, il tecnico piacentino ha fatto riposare Dimarco – non è entrato nei 90' di Firenze – e solo in parte Acerbi. Contro i bianconeri saranno loro i cambi di formazione rispetto all'ultima gara. Una nuova linfa fresca e riposata per giocarsi il match più importante della stagione, fino a questo momento, con tutti i suoi tenori in campo.