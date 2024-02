Inter e Juve | è già sfida nella sfida Lautaro-Vlahovic partita scudetto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Dopo due giorni di meritato relax, l’è tornata a lavorare ad Appiano Gentile agli ordini di Simone Inzaghi in vista del match contro lantus di domenica sera. Tutti hanno risposto presente, a San Siro l’allenatore ritroverà Calhanoglu e Barella (assenti a Firenze per squalifica) e Dimarco (rimasto in panchina al “Franchi“ ma pronto a riprendersi il posto lasciato a Carlos Augusto). L’unico indisponibile sarà l’ex bianconero Cuadrado mentre a destra resterà fino all’ultimo il ballottaggio tra Dumfries e Darmian. Macon incasso-record da oltre 6 milioni (in vendita gli ultimi tagliandi del primo anello rosso da 295 euro) ci sarà una, quella che metterà di fronte i ...