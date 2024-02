Intelligenza Artificiale | arrivate 90 proposte per ‘CrescerAI’

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 1 febbraio 2024) A disposizione 2,2 milioni. L’Impresa sociale Fondo per la Repubblica Digitale selezionerà per il bando sostenuto da Google.org soluzioni innovative a vantaggio delle PMI del Made in Italy Sono 90 lein risposta al bando 'crescerAI' pubblicato dal Fondo per la Repubblica Digitale - Impresa sociale e sostenuto da Google.org. Il bando mira