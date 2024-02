Inps | arrivano le regole per il bonus mamme 2024 | agevolazione riconosciute da gennaio

Il bonus mamme sarà pagato anche per la mensilità di gennaio per le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato che abbiano almeno due figli . Lo ... (feedpress.me)

Pensioni, arrivano i pagamenti di febbraio: il calendario completo. Il 1° del mese sono in arrivo i nuovi assegni, i secondi dopo quelli più ricchi di gennaio. Nel mese scorso i ...Il bonus mamme sarà pagato anche per la mensilità di gennaio per le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato che abbiano almeno due figli . Lo chiarisce ...Il bonus mamme sarà pagato anche per la mensilità di gennaio per le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato che abbiano almeno due figli. (ANSA) ...