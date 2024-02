Inno di Mameli è un plagio? Pare proprio di sì | la vera storia

In onda il 12 e 13 febbraio su Rai1 - Ammirati, 'nella settimana a ridosso del Festival di Sanremo' Goffredo Mameli? come una rockstar del ... (sbircialanotizia)

Bruno di Palma, del dirigente dell’Ust Forlì-Cesena, Mario Maria Nanni, e del presidente del consiglio di istituto Ivan Piraccini, è stato eseguito l’inno di Mameli dalla studentessa Giada Moretti, ...Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 30 gennaio all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Grande attesa per le regionali italiane, ma non minore per il vot ...ROMA – Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia è una miniserie evento in due puntate diretta da Luca Lucini e Ago Panini e in onda su Rai 1 il 12 e il 13 febbraio, che nasce con l’obiettivo di racconta ...