Infortunio Punk | e ora chi sfiderà Rollins?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Sembra davvero destino che per Wrestlemania 40 dovremo fare a meno del tanto chiacchierato main event trae CM. Prima è stato Seth a lamentare unche per fortuna sembra non lo terrà fuori dallo special event WWE più importante dell’anno, ora invece è arrivata la doccia gelata con lo strappo al tricipite per il wrestler di Chicago. A differenza del problema avuto dall’attuale campione dei pesi massimi,sembrerebbe fuori dal grande evento, oltretutto dopo aver visto Raw sembra chiaro che al rientro il suo prossimo avversario sarà Drew McIntyre. L’assenza discombussola in piani per la WWE, che si ritrova ora a dover decidere chia Wrestlemania 40. Vediamo insieme quali alternative abbiamo tra i lottatori del ...