Infortunio a Settimo Milanese | è morto il 57enne travolto da un macchinario di oltre 400 chili

(Di giovedì 1 febbraio 2024)(Milano) – Non ce l'ha fatta l'autotrasportatore di 57 anni rimasto vittima di unsul lavoro, lunedì pomeriggio a. L'uomo stava consegnando un grossoalla Satisloh, un'azienda di via del Campaccio 13 che produce macchine per lenti di precisione, quando è statodal bancale sul quale poggiava e che il collega stava scaricando dal camion con un muletto.sul lavoro- per redazione Milano metropoli - foto Spf/Ansa Tutto è successo in pochi istanti: ildi400lo ha. Il, italiano, residente a Desio è ...

Prosegue l'emergenza infortuni per i blaugrana in vista del match con il Napoli La crisi nera sugli infortuni non sembra dare pace al Barcellona di Xavi. Al settimo minuto del match con l'Osasuna, inf ...I prossimi avversari del Napoli in Champions League continuano a perdere pezzi a causa degli infortuni. Non è proprio il momento migliore, per il Barcellona. Tutt'altro: la squadra di Xavi Hernandez l ...Il croato arriva in prestito con diritto di riscatto, proprio come Nagy. Classe 2000, rimpolpa la batteria di esterni della squadra di D'Angelo, che a sinistra aveva a disposizione il solo Vignali (ad ...