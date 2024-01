Infobip delinea le principali tendenze della customer experience per il 2024

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 1 febbraio 2024) MILANO – Le innovazioni tecnologiche stanno rimondo il panorama economico e ilsi preannuncia come un anno di profonda trasformazione per la. I brand stanno, infatti, riorientando le proprie strategie per dare priorità allasatisfaction. La piattaforma di comunicazione globaleleche rivoluzioneranno l’esperienza cliente nel corso L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Che cos’è la Cessione quinto: guida utile 2018 Debito pubblico italiano cresce nel 2019, l’UE scriverà Open Fiber, Napoli verso il 100% di copertura in fibra ottica Caro carburante: come risparmiare e ...