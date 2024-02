Inflazione | carrello della spesa a +5 | 4%

(Di giovedì 1 febbraio 2024) 11.53 A gennaio l'accelera, con l'indice nazionale dei prezzi al consumo Nic che segna +0,3% congiunturale e +0,8% tendenziale,da +0,6% di dicembre. L'acquisita, per il 2024 è pari a +0,3% per l'indice generale e a +0,9% per la componente di fondo. Un'accelerazione dovuta anche alle tensioni sui prezzi degli alimentari non lavorati.Accelera lievemente il, da +5,3% a +5,4% (base tendenziale). I beni ad alta frequenza d'acquisto, invece, decelerano da +4,4% di dicembre a +3,6%.

