Inflazione Italia | i dati Istat | a gennaio su i prezzi del carrello della spesa

(Di giovedì 1 febbraio 2024) (Adnkronos) – Adei beni alimentari, per la curacasa epersona – il cosiddetto '' – aumentano lievemente su base tendenziale da +5,3% a +5,4%, mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto rallentano (da +4,4% di dicembre a +3,6%). Lo rileva l'nelle stime preliminari. L’acquisita

l’inflazione ha messo e continua a mettere in ginocchio migliaia di famiglie italiane. A certificarlo è l’ultimo rapporto firmato da Istat e Banca ... (quifinanza)

Nell’anno dell’invasione russa dell’Ucraina L’inflazione non si è mangiata solo il potere d’acquisto dei lavoratori, ma ha anche intaccato il valore ... (ilfattoquotidiano)

Ricchezza in Italia. Adriano Bordignon , Forum Associazioni Familiari : “L’inflazione mette in crisi le famiglie” “I dati diffusi dall’ultimo ... (ilgiornaleditalia)

Il nuovo anno si è aperto con un piccolo rialzo del L’inflazione che, secondo le stime preliminari dell’Istat, in gennaio si è attestata allo 0,8% ... (ilfattoquotidiano)

Lieve aumento al +5,4%, mentre i prezzi dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto rallentano A gennaio i prezzi dei beni alimentari, per la cura ... (sbircialanotizia)

Mentre l'”inflazione di fondo”, al netto dei consumi energetici e degli alimentari freschi, decelera da +3,1% a +2,8% e quella al netto dei soli beni energetici da +3,4% a +3,1%. “L’indice armonizzato ...La partnership tra ITA Airways, Airbus, UrbanV e Enel ha l’obiettivo di promuovere e sviluppare un ecosistema di mobilità aerea avanzata in Italia, introducendo il ...e degli alimentari freschi, ...(Teleborsa) - Attesa in calo l'inflazione in Eurozona, ma meno di quanmto atteso dagli analisti. È quanto emerge dai dati preliminari dell' Ufficio statistico europeo (EUROSTAT), che ha pubblicato sta ...