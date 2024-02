Inferno in autostrada | schianto devastante tra più mezzi | morti e feriti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Un grave incidente stradale si è verificato oggi sull’A1, ancora da chiarire le cause ma a quanto si apprende il bilancio sarebbe pesantissimo: duee diversi. Il sinistro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15, nel tratto compreso tra Cassino e Caianello verso Napoli, rimasto chiuso al traffico dopo l’incidente. Avvertiti da alcuni automobilisti in transito i soccorsi sono arrivati nel giro di pochi minuti. Sul luogo dell’evento sono intervenuti le ambulanze del 118. >> “Bello, stavolta non scappi”. Uomini e Donne, il pubblico lo smaschera e Ida lo elimina: per Mario finisce malissimo. “Cosa voleva davvero” Le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. “Dalle prime informazioni, sembra che nell’incidente ...