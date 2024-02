Ineo va in crowdfunding | pmi innovativa che combatte frodi digitali con Ia

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Offre soluzioni avanzate per l’onboarding e l’identificazione digitale della clientela in modo sicuro e veloce, furti di identità, intrusioni e altro ancora. Oggi più che mai, proteggersi sul web e tenere al sicuro i propri dati non è più un’opzione. Nel 2023 è stato registrato un aumento di attacchi sull’identità delle persone superiore